الصين: لا وفيات بسبب كورونا وتسجيل 6 حالات جديدة بينها 3 حالات وافدة من الخارج

بكين - (أ ش أ)

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين عدم تسجيل أي وفيات بسبب فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 6 حالات جديدة بينها 3 حالات وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 82960 شخصا وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا حتى نهاية يوم أمس.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن حالات الإصابة المحلية جاءت بواقع حالتين في مقاطعة جيلين وواحدة في مقاطعة هوبي بوسط الصين، فيما تم الإبلاغ عن حالة واحدة مشتبه فيها وافدة من الخارج في شنجهاي.

وأضافت اللجنة أن ثلاثة أشخاص خرجوا أمس من المستشفيات ليصل إجمالي المتعافين إلى 78241 شخصا، في حين زاد عدد الحالات الخطيرة بواقع حالتين ليرتفع إلى 10 حالات.

وتابعت اللجنة أنه حتى نهاية يوم أمس، تم الإبلاغ عن 1707 حالات وافدة من الخارج بينها 1661 شخصا خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم، فيما مايزال 5054 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مصابين تحت الملاحظة الطبية. كما تم أمس الإبلاغ عن 17 حالة جديدة بدون أعراض جميعها محلية.

وحتى نهاية يوم أمس، تم الإبلاغ عن 1055 حالة مؤكدة بما في ذلك أربع وفيات في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و 45 حالة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و 440 حالة بينها سبع وفيات في تايوان، فيما خرج 1025 مريضا في هونج كونج و 44 في ماكاو و398 في تايوان من المستشفيات بعد شفائهم.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة في الصين "مي فنغ" إن اختبارات الحمض النووي يجب أن تغطي جميع الأفراد القادمين من الخارج والمشاركين في نقل المسافرين الوافدين.

وأكد فنغ أنه يتعين تعزيز الإجراءات الوقائية لمنع الحالات المنقولة محليا على ضوء تطور الوضع في الخارج، حيث من المحتمل أن تزداد التبادلات الشعبية والتعاون الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

وأشار فنغ إلى أن الصين تواجه ضغوطا متزايدة لمنع الحالات الوافدة، وأن عدد الحالات المؤكدة الجديدة اليومية في جميع أنحاء العالم تجاوز 100 ألف للمرة الأولى هذا الأسبوع، ليصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى أكثر من 5ر4 مليون حالة.​