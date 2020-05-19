إسبانيا تعتزم تخصيص دخل أساسي للأسر المتضررة من كورونا

مدريد - (د ب أ)

قال وزير الإندماج والضمان الاجتماعي والهجرة في إسبانيا خوسيه لويس إسكريفا، اليوم الاثنين، إن الحكومة الإسبانية تعتزم تخصيص "حد أدنى للدخل المعيشي" لصالح الأسر المتضررة من وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بنهاية شهر آيار/مايو الحالي.

وأضاف إسكريفا في مقابلة إذاعية أنه من المقرر أن تستفيد نحو 100000 أسرة من هذا الدخل بعد الموافقة على القرار، مشيرا إلى أن عدد الأسر المستفيدة قد يصل إلى مليون أسرة على المدى المتوسط والطويل.

وأوضح وزير الضمان الاجتماعي أن رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، وزعيم حزب بوديموس اليساري بابلو إجليسياس قد طرحا فكرة تخصيص دخل أساسي للأسر المتضررة من وباء كورونا.

وأفادت وسائل إعلام محلية إسبانية بأنه تم الإسراع في طرح هذا المقترح بسبب الوباء، حيث تأمل الحكومة الإسبانية في أن يساعد تخصيص دخل أساسي في التخفيف من العواقب الاجتماعية للأزمة وكذلك تنشيط اقتصاد البلاد.

وبحسب تقارير إخبارية، فإن الحد الأدنى لهذا الدخل المعيشي سيتراوح ما بين 450 و 1000 يورو (491 و 1092 دولار).

ومضى إسكريفا قائلا إن هذا المقترح سيكلف الحكومة ما يصل إلى 5ر3 مليار يورو سنويًا.

ولم يفصح إسكريفا بالتفصيل عن الشروط التي يجب استيفاؤها للحصول على هذا الدخل المعيشي، موضحا بالقول إن صافي أصول من يطلب هذا الدخل المعيشي يجب ألا تتجاوز مبلغا معينا.