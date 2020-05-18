أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

الصين ترسل وفدا إلى إسرائيل للترتيب لإعادة جثمان سفيرها المتوفى

02:46 م الإثنين 18 مايو 2020
الصين ترسل وفدا إلى إسرائيل للترتيب لإعادة جثمان سفيرها المتوفى

وزارة الخارجية الإسرائيلية

تل أبيب- (د ب أ):

أفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الاثنين بأن الصين سترسل وفدا إلى إسرائيل، وذلك بعد العثور على سفيرها في تل أبيب متوفيا في منزله يوم أمس الأحد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ليئور حيات، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، :"إنهم سيرسلون وفدا للمساعدة في ترتيبات إعادة الجثمان إلى الصين".

ولم يؤكد المتحدث تقريرا لصحيفة هاآرتس الإسرائيلية أفاد بأن الوفد سيدرس ملابسات وفاة السفير، ولفت إلى أن بكين ليس لديها السلطة للتحقيق في إسرائيل.

وأعلنت خدمة الإسعاف الاسرائيلية أمس أن السفير "دو وي"، 58 عاما، توفي من جراء الإصابة بسكتة قلبية.

وكان موظفو السفارة عثروا على السفير ميتا في سريره بمنزله في هرتسليا شمال تل أبيب.

وكان السفير وصل إلى إسرائيل في فبراير، بعدما عمل سفيرا لبلاده في أوكرانيا من 2016 حتى 2019.

ولم تكن زوجة السفير وابنه معه في إسرائيل.

علن ميكي روزنفيلد المتحدث باسم الشرطة أن إسرائيل لا تنوي إجراء تحقيق في الوفاة التي بدت أنها وفاة طبيعية.

وزارة الخارجية الإسرائيلية تل أبيب الصين

الخبر التالى:

سلطنة عمان تقرر حظر صلاة عيد الفطر والتجمعات بسبب كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 12229

    عدد المصابين

  • 3172

    عدد المتعافين

  • 630

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4772646

    عدد المصابين

  • 1844162

    عدد المتعافين

  • 315187

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:5 أيام لأول مرة.. القوى العاملة تحدد أجازة عيد الفطر للقطاع الخاص