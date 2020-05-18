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سلاح الجو الأمريكي يطلق طائرة بدون طيار لتجارب فضائية

12:37 ص الإثنين 18 مايو 2020
سلاح الجو الأمريكي يطلق طائرة بدون طيار لتجارب فضائية

طائرة الفضاء الأمريكية إكس ـ 37 بي

واشنطن - (د ب أ)

أطلق السلاح الجوى الأمريكي، يوم الأحد، الطائرة "إكس-37 بي" بدون طيار لمهمتها السادسة في الفضاء، حسبما أفادت شركة "بوينج" التي أنتجت الطائرة.

وقالت بوينج في بيان صحفي إنه تم إطلاق الطائرة من قاعدة كيب كانافيرال على صاروخ "أطلاس - 5".

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، على تويتر: "تهانينا على المهمة السادسة للمركبة الفضائية إكس-37 بي، القابلة لإعادة الاستخدام".

ومن المقرر أن تنشر المهمة قمرا اصطناعيا صغيرا لإجراء تجارب في المدار، حسب بوينج.

كما ستتضمن أيضا إجراء دراسة حول أثر الإشعاع والتأثيرات الفضائية الأخرى على البذور والمواد المستخدمة في زراعة الغذاء ، بالإضافة إلى اختبار تقنيات المركبات الفضائية التي يمكن إعادة استخدامها.

وفي رحلتها الأخيرة، أمضت "إكس –37 بي" 780 يوما في المدار قبل أن تعود إلى الأرض في أكتوبر.

وتم تصميم الطائرة الفضائية، التي تم إطلاقها لأول مرة في عام 2010، في الأصل لمهام تستغرق 270 يوما، وفقا لبوينج.

إكس-37 بي سلاح الجو الأمريكي شركة بوينج

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