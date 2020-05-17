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ترامب يهاجم أوباما مجددًا: إدارته الأكثر فسادًا في تاريخ أمريكا

09:46 م الأحد 17 مايو 2020
ترامب يهاجم أوباما مجددًا: إدارته الأكثر فسادًا في تاريخ أمريكا

ترامب

وكالات:
هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الرئيس السابق باراك أوباما، واصفًا إدارته بأنها "الأكثر فسادًا في تاريخ أمريكا"، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.
واشتد الخلاف بين ترامب وأوبامًا مؤخرًا، بعدما نشرت وسائل إعلام أمريكية، مكالمة هاتفية مسربة لأوباما، يتهم فيها الإدارة الحالية بالفساد، ويقول إنها مسؤولة عن تفشي فيروس كورونا بشكل كبير في البلاد.
ووصف الرئيس السابق الوضع بأنه "فوضى كارثية" في حديث جرى تسريبه من أحد المؤتمرات الأسبوع الماضي.
وقال أوباما في حديثه لخريجي عدة جامعات يرتادها السود إن انتشار وباء كوفيد-19 كشف إخفاقات القيادة السياسية في البلاد.
لكن أوباما والرئيس الحالي تبادلا التصريحات مؤخرا، مما حدا بترامب لاتهامه ومساعديه بالضلوع في جهود إجرامية لتقويض رئاسته.
ووصف ترامب ذلك في تغريدة على تويتر الأسبوع الماضي بأنه "أكبر جريمة سياسية على الإطلاق في التاريخ الأمريكي".

ترامب أمريكا أوباما فيروس كورونا

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