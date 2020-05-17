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طهران تستدعي راعي المصالح الأمريكية في إيران لتسليمه "رسالة احتجاج"

07:13 م الأحد 17 مايو 2020
طهران تستدعي راعي المصالح الأمريكية في إيران لتسليمه "رسالة احتجاج"

محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني

وكالات:

استدعت طهران، الأحد، ماركوس لايتنر سفير سويسرا وراعي المصالح الأمريكية لديها، وسلمته رسالة احتجاج شديدة اللهجة على مضايقة الولايات المتحدة لسفن ناقلة للوقود في طريقها إلى فنزويلا.

وقال عباس عراقجي المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيرانية خلال استدعاء راعي المصالح الأمريكية في طهران، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم"، إن العلاقات التجارية بين إيران وفنزويلا شرعية وقانونية.

وأفاد عراقجي بأن "لجوء الولايات المتحدة إلى القوة والتنمر يشكل تهديدا لحرية الملاحة والتجارة الدولية وتدفق الطاقة الحر في العالم وهو دليل واضح على القرصنة البحرية والانتهاك الصارخ للحقوق الدولية بما يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة".

وحمل عراقجي راعي المصالح الأمريكية رسالة احتجاج ضد أي تهديد محتمل يستهدف ناقلات النفط الإيرانية.

وكان مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال إن الولايات المتحدة تدرس إجراءات يمكن أن تتخذها ردا على شحنة وقود أرسلتها إيران إلى فنزويلا التي تعاني من أزمة.

وصرح المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، بأن واشنطن على "درجة كبيرة من اليقين" بأن حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تدفع لإيران بأطنان من الذهب.

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