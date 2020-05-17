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سويسرا: إصابات كورونا تصل إلى 30572 حالة والوفيات 1879 حالة

08:48 ص الأحد 17 مايو 2020
سويسرا: إصابات كورونا تصل إلى 30572 حالة والوفيات 1879 حالة

أرشيفية

زيورخ - (د ب ا):
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 30572 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت زيورخ (0530 بتوقيت جرينتش) اليوم الأحد، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في سويسرا 1879 حالة، بينما تماثل 27400 شخص من مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا .

ومر نحو 11 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في سويسرا.

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