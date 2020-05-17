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قطاع الطيران المدني في الصين يتعافي لـ60% من مستوى ما قبل كورونا

08:45 ص الأحد 17 مايو 2020
قطاع الطيران المدني في الصين يتعافي لـ60% من مستوى ما قبل كورونا

الخطوط الجوية الصينية

كين - (د ب أ):
أعلنت مصلحة الطيران المدني الصينية أن عدد رحلات الطيران المدنى الصيني وصلت في يوم واحد إلى عشرة آلاف رحلة للمرة الأولى منذ الأول من شباط/فبراير.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن المصلحة أن عدد رحلات الطيران المدنى فى البلاد وصل يوم الجمعة إلى 10262 رحلة، متعافيا بنسبة 60% من مستوى ما قبل تفشي فيروس كورونا.

ومنذ تفشي الوباء، انخفض عدد رحلات اليوم الواحد إلى أدنى مستوى له في 13 شباط/فبراير، حيث تم تشغيل إجمالي 3931 رحلة، ما يمثل 23% فقط من المستوى الطبيعي.

وذكرت المصلحة أنه مع احتواء الوباء تدريجيا، استأنف قطاع الطيران المدنى عمله، حيث وصل متوسط عدد رحلاته اليومية إلى 8900 رحلة منذ بداية أيار/مايو.

مصلحة الطيران المدني رحلات الطيران الصين فيروس كورونا

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