المغرب: إصابة 89 شخصًا بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة
الرباط- (أ ش أ):
قالت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، إنه تم تسجيل 89 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 6741 حالة .
وأعلنت وزارة الصحة تعافي 87 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 3487 حالة.
وأفادت وزارة الصحة أن عدد الحالات التي أجريت لها تحاليل لرصد فيروس كورونا المستجد بلغت 78263 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وقد ثبتت سلبيتها جميعًا.
من جانبه، أوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريح صحفى، أنه تم تسجيل حالتَي وفاة إضافيتين، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 192 حالة.
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