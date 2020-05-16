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الصين تحذر مجددا من الإصابات الجماعية بكورونا والحالات بدون أعراض

04:03 م السبت 16 مايو 2020
الصين تحذر مجددا من الإصابات الجماعية بكورونا والحالات بدون أعراض

أرشيفية

بكين- (أ ش أ):
حذر المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة في الصين "مي فنغ" مجددا اليوم السبت من الإصابات الجماعية بفيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19) والحالات التي لا تظهر عليها أعراض.
وقال فنغ –في تصريح اليوم- إنه في النصف الأول من شهر مايو الجاري، جاءت أغلب حالات الإصابة المحلية بمرض فيروس كورونا الجديد في الصين من حالات عدوى جماعية، كما تم تسجيل حالات بدون أعراض في أماكن مختلفة في البلاد خلال هذه الفترة.
وأضاف فنغ أنه خلال النصف الأول من مايو، تم تسجيل إجمالي 39 حالة عدوى محلية و194 حالة من دون أعراض في الصين، بانخفاض بنسبة 46% و62% على التوالي مقارنة بالنصف الثاني من شهر أبريل.
وتابع فنغ أنه ينبغي بذل جهود لتحسين قدرات اختبار الحمض النووي وزيادة الفحص والمراجعة والحجر الصحي والإدارة للحالات التي لا تظهر عليها أعراض.

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فيروس كورونا بكين الصين

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