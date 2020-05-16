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القضاء الأمريكي يعد العدة لإطلاق ملاحقات ضد جوجل

11:08 ص السبت 16 مايو 2020
القضاء الأمريكي يعد العدة لإطلاق ملاحقات ضد جوجل

شعار لشركة "غوغل" معروض في منتدى الاقتصاد العالمي

واشنطن- (أ ف ب):
تعد وزارة العدل والمدعون العامون في الولايات المتحدة العدة لبدء ملاحقات قضائية في حق "جوجل" بسبب ممارسات محتملة منافية للمنافسة في مجال الاعلانات على ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".
وأوضحت الصحيفة التي تعنى بشؤون الاقتصاد في مقال أن التحقيقات ركزت على الأدوات التكنولوجية المستخدمة من قبل "جوجل" وتعتبر أساسية في العلاقات بين الناشرين والمعلنين.
وأعلنت الوزارة وخمسون مدعيا عاما فدراليا العام الماضي إجراء تحقيقات حول احتمال أن تكون "جوجل" أساءت استخدام السلطة حيال منافسيها ومستخدميها.
في الولايات المتحدة، تستحوذ "الفابت" الشركة الأم لـ"جوجل" على ما بين سبعين و75 % من إيرادات الاعلانات المرتبطة بعمليات البحث عبر الإنترنت على ما تفيد شركة "إي ماركتر" لدراسات السوق.
وقالت مصادر صحيفة "وول ستريت جورنال" إن المدعين العامين وعلى رأسهم النائب العام في تكساس الجمهوري كين باكستون، قد يباشرون ملاحقات قضائية في الخريف المقبل في حين قد تصبح وزارة العدل جاهزة لذلك اعتبارا من هذا الصيف.
وأكد باكستون للصحيفة أن وباء كوفيد-19 لم يبطء التحقيق.
وعلقت "جوجل" من جهتها "نواصل التعاون مع تحقيقات الوزارة وباكستون. وليس لدينا أي تعليقات أو تكهنات. تبقى أولويتنا توفير خدمات تساعد المستهلكين وتدعم آلاف الشركات وتسمح بخيارت وبالمنافسة".
وتجرى تحقيقات عدة على المستوى الفدرالي والولايات حول ممارسات منصات رقمية كبيرة على صعيد المنافسة من بينها "فيسبوك" و"أمازون" و"آبل".

هذا المحتوى من

وزارة العدل واشنطن جوجل

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