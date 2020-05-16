ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في بولندا إلى 18016 حالة و907 وفيات

وارسو- (أ ش أ):

ذكرت وزارة الصحة البولندية، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفع خلال الـ24 ساعة الماضية بواقع 401 ليصل إلى 18016 مصابًا، كما ارتفع عدد الوفيات بنحو 24 متوفيا ليصل الإجمالي إلى 907 حالات وفاة.

وذكرت وكالة الأنباء البولندية، في نسختها باللغة الانجليزية، نقلا عن الوزارة، أن معدل الوفاة ارتفع ليصبح 5.03 من 5.01 في اليوم السابق .. مشيرة إلى أن 6918 من الذين أصيبوا بالفيروس تعافوا منه.

وكانت أول حالة إصابة بفيروس كورونا رصدت في بولندا في 4 مارس قبل أن تفرض الدولة عددا من القيود في الثامن من مارس، وبحلول يوم 20 مارس أعلنت الحكومة البولندية حالة وباء على مستوى الدولة، وفرضت عزلا عاما من 24 مارس، وفي يوم 31 مارس فرضت الحكومة إجراءات أشد على حركة المواطنين قبل أن تخفف بعض هذه القيود يوم 20 أبريل، ثم أعادت في الرابع من هذا الشهر فتح مراكز التسوق والفنادق في إطار توجه الدولة لتخفيف قيود العزل العام.

وتؤدي السلالة الأحدث من فيروس كورونا (كوفيد-19)، إلى الإصابة بعدة أعراض منها الحمى والكحة وعسر في التنفس وألم في العضلات والشعور بالتعب، وتسبب الفيروس في إصابة نحو 4 ملايين شخص حول العالم ووفاة أكثر من 300 ألف.