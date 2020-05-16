تغيير تاريخي.. "النواب الأمريكي"يسمح بالتصويت عن بعد أثناء فيروس كورونا

واشنطن- (د ب أ):

صوت مجلس النواب الأمريكي، على أساس حزبي، يوم الجمعة، للسماح للمشرعين بالتصويت عن بعد كإجراء للسلامة خلال تفشي فيروس كورونا.

ويسمح هذا التغيير التاريخي، الذي تم تمريره بتأييد 217 نائبا ومعارضة 189 نائبًا بتغيير مؤقت في تفويض المجلس الذي يرجع إلى 231 عاما والذي ينص على ضرورة وجود المشرعين بشكل شخصي للتصويت أو المشاركة في جلسات الاستماع.

وعارض الجمهوريون الإجراء إلى حد كبير، قائلين إنه غير ضروري وغير دستوري وسيعزز السلطة في أيدي الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب.

من جانبهم، قال الديمقراطيون إن هذا الإجراء هو إجراء احترازي ضروري للسلامة وسط وباء فيروس كورونا، بالنسبة للمجلس الذي يضم 435 عضوا ويكون مزدحما في بعض الأحيان.

وقال النائب الديمقراطي جيم ماكجفرن خلال مناقشة مشروع القانون يوم الجمعة "ربما يخاف أصدقائي من التكنولوجيا، سنوفر لكم المساعدة".

بينما قال النائب الجمهوري توم كول من ولاية أوكلاهوما: "نحن لا نخاف من التكنولوجيا، نحن نحترم التقاليد".

وأصبحت العاصمة واشنطن مركزا لتفشي فيروس كورونا المستجد.

​