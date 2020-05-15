ترامب: مستعد للتعاون مع الصين إذا اكتشفت لقاح للفيروس

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه مستعد للتعاون مع الصين إذا اكتشفت لقاحا لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف ترامب، في المؤتمر الصحفي لخلية الأزمة الأمريكية، اليوم الجمعة، ونقلته فضائية العربية إدارته وافقت على تجربة 130 علاجا و٥٤ هي حاليا في مرحلة التخطيط.

وأردف أن إدارته ستركز على 14 لقاحا محتملا ضد كورونا وسنساعد في توزيع المصل.

وتابع "اللقاح المحتمل ضد فيروس كورونا المستجد سيكون جاهزا بنهاية العام الجاري".

وأردف "لا نريد تحقيق الربح وإنما توزيع اللقاح على الجميع".

‏‏وتابع "سنقوم بإنتاج ملايين الجرعات من اللقاح بشراكة مع وزارة الدفاع".

وقال ترامب، إن الولايات المتحدة لن تغلق بسبب فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه سيتم افتتاح المدارس، مشيرا إلى أنه "سيعود الاقتصاد لقوته".

‏وتابع "١٨٦ دولة في العالم متأثرة بفيروس كورونا".

وأردف "أزمة كورونا ستتلاشى في مرحلة ما".