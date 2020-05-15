رئيس وزراء اليابان يؤكد ضرورة الاستعداد لموجة ثانية وثالثة من فيروس كورونا

طوكيو- (أ ش أ):

أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ضرورة الاستعداد لموجة ثانية وثالثة محتملة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وجدد آبي - في خطابة خلال جلسة عامة بمجلس الشيوخ اليوم الجمعة، أوردتها هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - دعوته للإبقاء على الإجراءات الشاملة المعمول بها بغرض منع انتشار فيروس كورونا بعد رفع حالة الطوارئ في 36 محافظة.

وقال آبي "إن البلاد في حاجة إلى الاستعداد لمعركة طويلة ضد الفيروس إلى أن يتم تطوير علاجات ولقاحات فعالة، لافتا إلى أن الفيروس لا يزال يمثل تهديدًا على الرغم من أنه تم تقليص حالة الطوارئ".

وشدد على أنه إذا تم رصد زيادة في الإصابات بالفيروس، فإنه قد يكون من الضروري إعلان حال الطوارئ مجددًا في المناطق المتضررة.. وجدد مطالبة المواطنين بالالتزام بأسلوب حياة جديد يتضمن التباعد الاجتماعي واتباع الإرشادات الصادرة لكل صناعة.

وتعهد آبي بتحسين نظام إجراء اختبارات الفحص للفيروس التي تتبعها الدولة، من بينها اختبارات الأجسام المضادة واختبار "بي سي آر" باستخدام اللعاب، كاشفا عن أنه سيدخل تغييرات على نظام رعاية الصحة حتى يكون مجهزًا بصورة أفضل للتعامل مع الجائحة.