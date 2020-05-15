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وزير الصحة الموريتاني يدخل الحجر الصحي بعد إصابة أحد معاونيه

02:22 ص الجمعة 15 مايو 2020
وزير الصحة الموريتاني يدخل الحجر الصحي بعد إصابة أحد معاونيه

وزير الصحة الموريتاني محمد نذير ولد حامد

نواكشوط - (د ب أ):
أعلن وزير الصحة الموريتاني محمد نذير ولد حامد ليل الخميس عزل نفسه حتى يتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد بعد تأكيد إصابة أحد كبار معاونيه بالفيروس.

وقال الوزير في مقابلة عبر التلفزيون ليل الخميس/ الجمعة "بعد التأكد من إصابة أحد المديرين بوزارة الصحة كنت قد اجتمعت معه مؤخرا حول توفير الأدوية قررت عزلا طبيا تلقائيا لنفسي حتى أتأكد من عدم إصابتي بفيروس كورونا".

ودعا الوزير السكان إلى احترام التباعد الاجتماعي والغسل المتكرر للايدي بالصابون ووضع الكمامات والبقاء في البيوت.

وسجلت موريتانيا اليوم أربع حالات إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى عشرين أكثر من نصفها سجل خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

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