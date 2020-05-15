دول الاتحاد الأوروبي تعرب عن قلقها بشأن الوضع في ليبيا

برلين - (د ب أ):

أبدى كل من وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ونظراؤه في إيطاليا وفرنسا ودول الاتحاد الأوروبي قلقهم بشأن الوضع في ليبيا.

وقال بيان للخارجية الألمانية نقلا عن ماس اليوم الخميس بعد مشاورات أجراها مع لويجي دي مايو وجان إيف لودريان وجوزيب بوريل: "نحن ندين بصفة خاصة الهجمات الأخيرة على مركز مدينة طرابلس ومستشفاها و وتزايد عدد الضحايا المدنيين".

وأضاف ماس قائلا: "بدلا من تطبيق الهدنة خضع الفرقاء دائما لخطأ يتمثل في اعتقادهم بكسب النزاع عسكريا".

وقال ماس إن هذا سيؤدي إلى مزيد من الانتهاكات للحظر على الأسلحة من خلال "الداعمين الدوليين".

وأضاف ماس أنه مع ذلك يجب على الاتحاد الأوروبي أن يواصل جهوده من أجل إحلال السلام.

وواصل بيان الخارجية الألمانية نقلا عن ماس القول: "إن مهمة إيريني التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي في منع تصدير السلاح إلى ليبيا يمثل جهدا هاما ومتوازنا لفرض الحظر على الأسلحة إلى ليبيا".

كانت ألمانيا قد استضافت مؤتمرا حول ليبيا في شهر يناير الماضي بحضور قوى عربية ودولية للتوصل لحل سياسي للأزمة في البلاد بعيد عن الحل العسكري. ولكن بعد مرور اربعة اشهر على عقد المؤتمر لاتزال ليبيا تشهد قتالا بين قوات حكومة الوفاق المدعومة دوليا ومايسمي بالجيش الوطني الليبي .