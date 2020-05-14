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وزير أمريكي: ترامب بصدد بحث خياراته تجاه الصين

11:51 م الخميس 14 مايو 2020
وزير أمريكي: ترامب بصدد بحث خياراته تجاه الصين

دونالد ترامب

وكالات:

قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفين منوتشن، إن الرئيس دونالد ترامب، بصدد بحث خياراته بشأن الصين.

وأضاف منوتشن، في كلمة نقلتها فضائية العربية، اليوم الخميس، أنه كان على الصين تقديم معلومات أكثر عن كورونا.

هذا وكان ترامب، أكد في وقت سابق من الخميس، أن التدابير الانتقامية التي يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة ضد الصين، قد تصل إلى قطع كل العلاقات معها، إذا ثبت أنها مسؤولة بشكل مباشر عن نشر وباء كورونا في العالم.

وأضاف ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس بزنس"، اليوم الخميس أنه لا يرغب في التحدث "في الوقت الحالي" إلى نظيره الصيني شي جي نبينج، قائلا إن موقف بكين في أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "خيب أمله".

وقال ترامب "لدي علاقة جيدة جدا (معه) لكن في الوقت الحالي لا أريد التحدث إليه".

وعند سؤاله عن التدابير الانتقامية التي قد يتخذها، قال الرئيس الأميركي إن "هناك الكثير من الأمور التي يمكن أن نقوم بها. يمكننا قطع كل علاقة" مع الصين.

وتابع ترامب أن أمله خاب كثيرا في الصين بعد انتشار فيروس كورونا المستجد بعد مرور وقت قصير من اتفاق البلدين على المرحلة الأولى من اتفاق تجاري.

وكان ترامب انتقد مرارا وتكرارا طريقة الصين في تعاملها مع تفشي فيروس كورونا المستجد، إلى درجة تهديده بفرض رسوم عقابية جديدة على بكين.

دونالد ترامب الصين ستيفين منوتشن وزارة الخزانة الأمريكية الولايات المتحدة

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