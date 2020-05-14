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بأوامر ترامب.. عالم عربي يقود جهود أمريكا لتطوير لقاح ضد كورونا

08:11 م الخميس 14 مايو 2020
بأوامر ترامب.. عالم عربي يقود جهود أمريكا لتطوير لقاح ضد كورونا

دونالد ترامب

وكالات:

تولى العالم المغربي العربي، منصف محمد السلاوي، منصب مستشار رفيع لقيادة جهود الولايات المتحدة في تطوير لقاح فعال ضد وباء "كوفيد-19".

ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، عيّن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العالم المغربي منصف محمد السلاوي مستشارًا رفيعًا لقيادة جهود حكومة الولايات المتحدة لتطوير لقاح فعّال ضد الفيروس، وفقا لما ذكر مسؤولان في البيت الأبيض.

والسلاوي هو باحث مغربي في الصناعات الدوائية يقيم في أميركا، وكان رئيسا سابقا لقسم اللقاحات في شركة "غلاكسو سميث كلاين".

وسيعمل الخبير المغربي في علم المناعة، وفق المصادر الأميركية، مستشارا رئيسيا للعملية وسيتولى الجنرال الأميركي غوستاف بيرنا منصب رئيس العمليات.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذا التعيين يأتي ضمن ما يسمى عملية لتسريع جهود تطوير اللقاح من قبل الولايات المتحدة.

وذكرت مصادر لوكالة رويترز أن السلاوي، سيعمل برفقة الجراح العام في الولايات المتحدة غوستاف بيرنا، وسيشرف على جهود تطوير اللقاح واختباره وإنتاجه في فترة زمنية قصيرة لمكافحة الجائحة التي طالت العالم.

دونالد ترامب كوفيد-19 فيروس كورونا الولايات المتحدة

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