قطر تسجل 1733 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
الدوحة- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة القطرية، الخميس، تسجيل 1733 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إن العدد الإجمالي للحالات النشطة التي تخضع للعلاج وصل إلى 24902 حالة.
ولفتت إلى أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة ليستقر العدد عند 14 حالة، مشيرة إلى تسجيل 213 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 3356 حالة .
ولفت البيان إلى فحص 4811 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى143938.
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