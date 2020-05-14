5 جرحى جراء قصف على أحد أحياء العاصمة الليبية طرابلس

طرابلس - (د ب أ):

قال المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ بطرابلس أسامة علي إن خمسة أشخاص جرحوا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس كحصيلة أولية لاستهداف منطقة طريق السور وسط طرابلس.

وأشار علي في تصريح صحفي إلى نقل المصابين لمستشفى طرابلس المركزي، مضيفا أن أحد الأقسام التابعة للمستشفى تعرض لقصف آخر في نفس التوقيت، دون أن يسفر عن أضرار.

وقال إن فرق الإسعاف والطوارئ تعمل على إخلاء المنطقة