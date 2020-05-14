فرنسا تخفف القيود على الحدود لبعض المسافرين الأوروبيين

باريس - (د ب أ)

قررت فرنسا، اليوم الأربعاء، تخفيف بعض القيود على حدودها مع الاتحاد الأوروبي ودول منطقة شنجن لحرية التنقل وكذلك المملكة المتحدة.

ونقلت وكالة (بلومبرج) للأنباء عن وزارة الداخلية الفرنسية قولها في رسالة بالبريد الإلكتروني، إنه سيتم تخفيف تلك القيود من خلال السماح بحقوق الحضانة وزيارة الأزواج أو الزوجات أو أحد الوالدين في دور رعاية المسنين.

ويأتي هذا بعدما قررت الحكومة الألمانية تطبيق تخفيف حذر للرقابة على الحدود الألمانية اعتبارا من يوم السبت المقبل. حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عقب اجتماع مجلس الوزراء الألماني في برلين اليوم الأربعاء.

وذكرت مصادر من مجلس الوزراء لـ(د.ب.أ) أن وزارة الداخلية تسعى إلى إنهاء تام للرقابة المطبقة بسبب جائحة كورونا على كافة الحدود اعتبارا من 15يونيو المقبل.