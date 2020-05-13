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ألمانيا تسعى لرفع جزئي لتعليمات الحجر الصحي في الاتحاد الأوروبي

10:04 م الأربعاء 13 مايو 2020
ألمانيا تسعى لرفع جزئي لتعليمات الحجر الصحي في الاتحاد الأوروبي

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس

برلين - (د ب أ)

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اعتزامه السعي من أجل رفع جزئي لتعليمات الحجر الصحي في الاتحاد الأوروبي.

وفي مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي)، قال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، مساء اليوم الأربعاء، إنه بالتحديد مع فتح الحدود ستكون هناك حاجة إلى التواجد في الحجر في العديد من الدول بعد تجاوز الحدود.

وأوضح ماس أنه يتبنى مع الجانب الفرنسي وجهة النظر القائلة إنه ينبغي رفع مثل هذه التعليمات الخاصة بالحجر داخل الاتحاد الأوروبي مع الدول التي حققت تطورا إيجابيا في مواجهة الجائحة.

وأضاف ماس: "ثمة حزمة كاملة من القضايا التي يتعين البت فيها"، مشيرا إلى أن العودة إلى الرقابة على الحدود كانت فقط مجرد خطوة أولى، وطالب بأن تتم مناقشة كل الخطوات الأخرى مع الشركاء الأوروبيين.

الجدير بالذكر أن العديد من الدول بها تعليمات تقضي بضرورة وضع الأشخاص القادمين إليها في الحجر لمدة 14 يوما، ومن الممكن أن يتم إلغاء هذه القاعدة في ألمانيا في غضون بضعة أيام على الأقل بالنسبة للأشخاص القادمين من دول أوروبية جارة.

غير أن هذه القاعدة سيظل معمولا بها بالنسبة للألمان والأجانب القادمين إلى ألمانيا من دول من خارج الاتحاد الأوروبي.

هايكو ماس وزير الخارجية الألماني الحجر الصحي الاتحاد الأوروبي فيروس كورونا

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