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كندا: المحادثات جارية لتمديد قيود السفر مع الولايات المتحدة

09:26 م الأربعاء 13 مايو 2020
كندا: المحادثات جارية لتمديد قيود السفر مع الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو

أوتاوا - أ ش أ

قال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الأربعاء، إن المحادثات جارية لتمديد القيود على فتح الحدود بين كندا والولايات المتحدة والتي تحظر السفر غير الضروري عبر الحدود لمدة شهر آخر.

وفي المؤتمر الصحفي اليومي في أوتاوا، قال ترودو إنه "واثق من قدرته على الاستمرار في الحفاظ على سلامة الكنديين". وردا على سؤال حول التقدم الذي أحرزته كندا من أجل إعادة فتح الحدود واستقبال السياح، قال ترودو: "لا تزال الحكومة تتخذ قرارات في هذا الوقت، ونحن على بعد أسبوع من انتهاء المرحلة الحالية من قيودنا الحدودية مع الولايات المتحدة، ولكن المحادثات مستمرة، لن أصدر أي إعلان رسمي اليوم، لكن الأمور مع الولايات المتحدة الأمريكية تسير على ما يرام".

ولا تشمل الاتفاقية الموضوعة بين البلدين حتى الآن حركة التجارة وحركة العاملين في مجال الرعاية الصحية مثل الممرضين والممرضات الذين يعملون على الجانب الحدودي.

وقال ترودو إنه يخشى فتح السفر الدولي لأن ذلك سيجعل الكنديين أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، خاصة وأن معظم بلدان العالم لا تزال تعمل للقضاء على هذا الجائحة.

يذكر أن كندا والولايات المتحدة وفقتا الشهر الماضي على تمديد الإغلاق لشهر آخر على الأقل، ومن المقرر أن تنتهي هذه الاتفاقية في 21 مايو الجاري.

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