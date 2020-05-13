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ميركل عن كورونا: علينا التعايش معه فترة أطول.. ولنتحلى بالشجاعة

04:47 م الأربعاء 13 مايو 2020
ميركل عن كورونا: علينا التعايش معه فترة أطول.. ولنتحلى بالشجاعة

أنجيلا ميركل

برلين- (د ب أ):

ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنها لا تزال ترى خطرا في جائحة كورونا، مؤكدة في المقابل إحراز نجاحات كبيرة في مكافحتها.

وقالت ميركل في جلسة بالبرلمان الألماني (بوندستاج)، الأربعاء، إنه سيتعين علينا التعايش فترة أطول مع الجائحة، حيث لا يوجد حتى الآن دواء أو لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأضافت في المقابل، أن بعض الأمور التي حدثت تدفع إلى التحلي بالشجاعة، وقالت: "لنتحلى بالشجاعة واليقظة".

وأعربت عن تقديرها لجهود الولايات الألمانية في احتواء الأزمة، وكذلك للجهود المبذولة في الإدارات الصحية، التي تتبع سلاسل العدوى، مضيفة أن الإصابات الجديدة لا تزال عند مستوى قدرات استيعاب النظام الصحي في ألمانيا.

وذكرت أنه إذا تم التمكن من منع حدوث انتكاسة شديدة، فإن هذا سيمكن من حماية الحياة وإعادة بناء الاقتصاد، مؤكدة لذلك ضرورة الالتزام بالحد الأدنى من مسافة التباعد بين الأشخاص وإجراءات السلامة الصحية.

ميركل فيروس كورونا برلين

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