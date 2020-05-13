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ألمانيا: تسجيل 798 إصابة جديدة بفيروس كورونا و101 حالة وفاة

08:20 ص الأربعاء 13 مايو 2020
ألمانيا: تسجيل 798 إصابة جديدة بفيروس كورونا و101 حالة وفاة

أرشيفية

برلين - (أ ش أ):
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا تسجيل 798 إصابة جديدة بفيروس كورونا و101 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح المعهد - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء - أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بمعدل 798 ليصل إلى 171306، كما ارتفع عدد الوفيات بواقع 101 ليصل إلى 7634.
وتظهر البيانات تراجعا في معدل الإصابات اليومية بواقع 798 اليوم الأربعاء مقارنة باليوم السابق حيث بلغ 933 إصابة، كما تراجع معدل الوفيات عند 101 مقارنة بـ116 سجلها أمس الثلاثاء.

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