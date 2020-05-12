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الهند تعلن حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 266 مليار دولار

09:55 م الثلاثاء 12 مايو 2020
الهند تعلن حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 266 مليار دولار

رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي

نيودلهي - (د ب ا)

أعلن رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، اليوم الثلاثاء، حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 266 مليار دولار لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال مودي في خطاب بثه التلفزيون إن "الحزمة الاقتصادية المعلنة اليوم تبلغ حوالي 20 تريليون روبية وهي تعادل حوالي 10 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للهند".

وأضاف أن حزمة المساعدات ستمثل مكونا رئيسيا من استراتيجية "الهند معتمدة على نفسها" بما يتيح تحويل الأزمة إلى فرصة.

وأضاف رئيس الوزراء الهندي أن حزمة التحفيز ستركز على الأراضي والعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقال إن "هذه الحزمة تستهدف أيضا المغتربين والمزارعين الذين يعملون من أجل الأمة ليلا ونهارا بغض النظر عن الظروف".

وستتضمن حزمة التحفيز بعض الإجراءات الأصغر والتي أعلنتها الحكومة وبنك الاحتياط الهندي (المركزي) مؤخرا. ومن المقرر أن يعلن وزير المالية تفاصيل الحزمة غدا الأربعاء.

وقال مودي في خطابه إنه على الهند الاستفادة من قدراتها كلاعب رئيسي في القرن الحادي والعشرين من خلال التركيز على الاعتماد على الذات.

رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي حزمة تحفيز اقتصادي فيروس كورونا

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