فوتشي: حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة قد تكون أكبر من الإحصاءات
واشنطن - (د ب أ)
قال أنتوني فوتشي أبرز مسؤولي الصحة في الولايات المتحدة، المعني بمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إن العدد الحقيقي للوفيات الناجمة عن الفيروس قد يكون أكبر من العدد المعلن حتى الآن والذي يبلغ 80 ألف حالة وفاة.
وقال فوتشي، اليوم الثلاثاء، "معظمنا يشعر أن عدد الوفيات قد يكون أكبر من هذا الرقم"، إلا أنه قلل من المخاوف من أن الحصيلة قد تكون أكبر بنسبة 50 بالمئة.
وأضاف "ربما يكون هناك أشخاص توفوا في منازلهم إثر إصابتهم بفيروس كورونا ولكن لم يتم ضمهم إلى حصيلة الضحايا".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
10093
عدد المصابين
-
2326
عدد المتعافين
-
544
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
4222968
عدد المصابين
-
1476137
عدد المتعافين
-
288368
عدد الوفيات
إعلان