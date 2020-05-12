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فوتشي: حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة قد تكون أكبر من الإحصاءات

06:24 م الثلاثاء 12 مايو 2020
فوتشي: حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة قد تكون أكبر من الإحصاءات

أنتوني فوتشي

واشنطن - (د ب أ)

قال أنتوني فوتشي أبرز مسؤولي الصحة في الولايات المتحدة، المعني بمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إن العدد الحقيقي للوفيات الناجمة عن الفيروس قد يكون أكبر من العدد المعلن حتى الآن والذي يبلغ 80 ألف حالة وفاة.

وقال فوتشي، اليوم الثلاثاء، "معظمنا يشعر أن عدد الوفيات قد يكون أكبر من هذا الرقم"، إلا أنه قلل من المخاوف من أن الحصيلة قد تكون أكبر بنسبة 50 بالمئة.

وأضاف "ربما يكون هناك أشخاص توفوا في منازلهم إثر إصابتهم بفيروس كورونا ولكن لم يتم ضمهم إلى حصيلة الضحايا".

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