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إعادة افتتاح جزيرة المتاحف الشهيرة في برلين بعد تخفيف قيود كورونا

04:23 م الثلاثاء 12 مايو 2020
إعادة افتتاح جزيرة المتاحف الشهيرة في برلين بعد تخفيف قيود كورونا

جزيرة المتاحف

برلين (د ب أ)

عقب إغلاق ثقافي لمدة شهرين، سيتمكن سكان برلين من زيارة معارض مختارة في بعض المتاحف الأكثر شهرة في العاصمة الألمانية اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وكان المعرض القومي القديم والمتحف القديم وبانوراما بيرجامون أول المواقع المتحفية التي فتحت أبوابها في برلين، وكلها تقع في جزيرة المتاحف، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، والذي يزخر عادة بالعديد من السياح في هذا الوقت من العام.

كما سيُجرى إعادة افتتاح معرض اللوحات "جميلده جالاري" بالقرب من ميدان بوتسدام.

وكانت المتاحف في جميع أنحاء ألمانيا أغلقت أبوابها لأول مرة في 14 مارس، حيث تم وضع قيود شاملة في جميع أنحاء البلاد للحد من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتتبع برلين العديد من الولايات الألمانية الأخرى في إعادة فتح المتاحف تدريجيا، إلى جانب المتاجر والمدارس والمطاعم وبعض المرافق الترفيهية.

ويتعين ارتداء الكمامات خلال زيارة المتاحف في برلين والالتزام بقواعد النظافة والتباعد الاجتماعي. وتُباع التذاكر خلال فترات معينة للحد من ازدحام صالات العرض.

وتجذب جزيرة المتاحف في برلين في عام عادي نحو 3 ملايين زائر سنويا.

جزيرة المتاحف برلين فيروس كورونا معرض جميلده جالاري

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