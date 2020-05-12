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الإمارات:ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 203 حالات

12:47 م الثلاثاء 12 مايو 2020
الإمارات:ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 203 حالات

أرشيفية

أبوظبي (د ب أ)
علنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات اليوم الثلاثاء تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 203 حالات.

وقالت الوزارة في بيان صحفي بحسبا ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم، إن الوفيات من جنسيات مختلفة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 783 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 19661 حالة، لافتة إلى أن 631 مصابا تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 6012 .

وأعلنت الوزارة إجراء أكثر من 32ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي .

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