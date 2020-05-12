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من مسافة لا تزيد على متر.. حجر يقتل جنديا إسرائيليا في الضفة المحتلة

10:17 ص الثلاثاء 12 مايو 2020
من مسافة لا تزيد على متر.. حجر يقتل جنديا إسرائيليا في الضفة المحتلة

الاحتلال الإسرائيلي

تل أبيب - (د ب أ):

لقي جندي إسرائيلي حتفه، الثلاثاء، جراء إلقاء فلسطيني حجرا على رأسه من فوق سقف منزل في قرية يعبد، قرب جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت هيئة البث الاسرائيلية على موقعها الإلكتروني أن الجندي، وهو بدرجة رقيب أول، يبلغ من العمر 21 عاما ، مشيرة إلى أن الحادث وقع خلال نشاط لاعتقال ما وصفته بـ"المطلوبين".

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، تعرض الجندي لإصابة قاتلة في رأسه، رغم أنه كان يرتدي خوذته.

وقالت إن الحجر ألقي على الجندي من أحد أسطح المنازل، وعلى مسافة قصيرة جدا من الجندي لا تزيد على متر.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت أربعة اعتقالات.

الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل تل أبيب الضفة المحتلة

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