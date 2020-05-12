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الداخلية الكويتية: ضبط 9 حسابات إخبارية لنشرها شائعات وأخبارا كاذبة

03:51 ص الثلاثاء 12 مايو 2020
الداخلية الكويتية: ضبط 9 حسابات إخبارية لنشرها شائعات وأخبارا كاذبة

وزارة الداخلية الكويتية

الكويت - (أ ش أ)

تمكنت وزارة الداخلية الكويتية، ممثلة في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية اليوم، من ضبط تسعة حسابات إلكترونية إخبارية، بتهمة نشر شائعات وأخبار كاذبة، في حين تم تسجيل قضايا بحقها.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية - في بيان - أن ضبط هذه الحسابات يأتي ضمن الجهود التي تقوم بها (الداخلية)، بغية الحد من الشائعات والتصدي لبث الأخبار الكاذبة من قبل بعض الحسابات الإلكترونية، لاسيما في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها الكويت، بانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأضافت أن مثل هذه الشائعات والأخبار الكاذبة، تؤثر سلبا على سير عمل مؤسسات الدولة، وتضر بالمواطنين والمقيمين، لافتة في الوقت نفسه إلى أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، تقوم برصد كل ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لضبط كل من يحاول ترويج الشائعات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، بالتنسيق مع وزارة الإعلام والنيابة المختصة.

وأهابت بالجميع الحذر واليقظة لما يحاول البعض ترويجه من شائعات، وكذلك عدم تصديق كل ما يقال ويتردد ويشاع عبرها، مشددة على أهمية المسؤولية المجتمعية في التصدي لأية معلومة من شأنها الإضرار بالمجتمع.

كما أهابت بالجميع بضرورة استقاء المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية، المتمثلة في مؤسسات ووزارات الدولة، وعلى رأسها وزارة الإعلام، مشددة على أنها لن تتهاون في تطبيق القانون بحق مروجي الشائعات.

يذكر أن وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد الجبري، كان قد دشن الشهر الماضي حملة (تحقق)، التي تعد إحدى مبادرات وجهود الوزارة، لرفع مستوى الوعي لدى الجمهور في محاربة الشائعات والمعلومات الخاطئة حول جهود الدولة في مكافحة الفيروس.

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