ترامب: وفرنا أكثر من ٩ ملايين اختبار فحص كورونا

وكالات

‏قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده وفرت أكثر من 9 ملايين مختبر متحرك لإجراء فحص كورونا.

وأكد ترامب، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن بلاده ستوفر أكثر من 2500 مكان للاختبار عبر الأراضي الأميركية.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أنه على بلاده تكثيف اختبارت فحص كورونا بدور الرعايا.

تجاوز عدد الوفيات في الولايات المتحدة مساء اليوم الاثنين، حاجز الثمانين ألف حالة، بينما بلغ عدد الإصابات حوالي مليونا و340 ألف إصابة.