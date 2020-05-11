ميركل تطالب الألمان بالحذر في ظل استمرار أزمة جائحة كورونا

برلين - (أ ش أ):

ناشدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الألمانيين مجددا باتخاذ الحذر في ظل استمرار أزمة جائحة كورونا، وذلك عقب خروج مظاهرات ضد القيود المفروضة على الحياة العامة للحد من تفشي العدوى.

وقالت ميركل إنها اطلعت على تقارير تفيد بأن الكثير من المواطنين ذهبوا للتسوق مطلع هذا الأسبوع بدون ارتداء كمامات، معتبرة ذلك جُرأة في التصرف، مضيفة أنه لا يزال يتعين الالتزام بقواعد المسافة الاجتماعية السارية.

وأضافت ميركل - وفقا لصحيفة (بيلد) الألمانية اليوم الإثنين، "نحن في مرحلة جديدة من انتشار الوباء"، متابعة "مع كل إجراءات التخفيف، نحن بحاجة إلى التأكد بالتزام الناس بقواعد السلامة الأساسية. والمقصود هنا التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات ومراعاة بعضنا البعض. هذا مهم جدا".

وذكرت ميركل أنه في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع سيتضح مدى تأثير تخفيف الإجراءات الذي تم إقراره الأسبوع الماضي على عدد الإصابات.

من جانبه، أكد وزير الصحة الألماني ينس شبان أن ألمانيا نجحت حتى الآن في التعامل مع الجائحة، لأن المواطنين التزموا بالقيود، مطالبا المواطنين بالاستمرار في الالتزام بمعايير السلامة الصحية.

بدورها، أعلنت وزيرة البحث العلمي الألمانية آنيا كارليتشيك أن الحكومة أقرت برنامجا بقيمة 750 مليون يورو لإنتاج وتطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

وأوضحت الوزيرة أنه سيتم تخصيص نحو 500 مليون يورو لتوسيع نطاق القدرات الدراسية لتجريب اللقاحات في ألمانيا، فيما سيتم تخصيص 250 مليون يورو في توسيع نطاق قدرات الإنتاج.