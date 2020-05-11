واشنطن تتهم قراصنة إليكترونيين بمحاولة سرقة أبحاث حول تطوير لقاح ضد كورونا
واشنطن - (أ ش أ):
قال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي إنه يعتقد أن قراصنة إليكترونيين صينيين يحاولون سرقة أبحاث تتناول تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوردت شبكة (فرانس 24) الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الإثنين أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة يعتزمان إصدار تحذير حول قيام صينيين بهذه المحاولة.
وأضافت (فرانس 24) أن القراصنة يستهدفون المعلومات والملكية الفكرية الخاصة بعلاجات واختبارات (كوفيد-19). وأوضحت الشبكة أن التحذير الحكومي الأمريكي من المتوقع أن يصدر خلال أيام.
من جهته، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، هذه المزاعم قائلاً إن الصين تعارض بشدة جميع أنواع الهجمات السيبرانية.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:حاكم ولاية نيويورك: وفاة 161 شخصاً بكورونا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
9400
عدد المصابين
-
2075
عدد المتعافين
-
525
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
4081970
عدد المصابين
-
1395197
عدد المتعافين
-
281313
عدد الوفيات
إعلان