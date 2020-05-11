إعادة فتح المدارس الابتدائية والحضانات وصالونات تصفيف الشعر بهولندا

أمستردام - (د ب أ):

جرى اليوم الاثنين، إعادة فتح المدارس الابتدائية ودور الحضانة في هولندا، وذلك بعد شهرين من الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تعمل تلك الاماكن بطاقة استيعابية منخفضة، مع حضور نصف التلاميذ في يوم واحد والنصف الاخر في اليوم التالي. وقد احتفلت الكثير من المدارس في اليوم الأول لاستئنافها، بنمط احتفالي، رغم الالتزام بالتباعد الاجتماعي في جميع الأوقات بالطبع.

ويجب أن تلتزم المدارس بفرض قيود صارمة بما في ذلك الحفاظ على مسافة 1.5 متر بين الافراد وعدم السماح للآباء بدخول المدارس. ومن المقرر أن يتم إعادة فتح المدارس المتبقية في الثاني من يونيو.

من ناحية أخرى، جرى اليوم الاثنين إعادة فتح صالونات تصفيف الشعر وصالونات التجميل والتدليك، حتى أن بعض الصالونات استقبلت أول عملائها بعد منتصف الليل بقليل.