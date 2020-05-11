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الكويت تسجل 7 حالات وفاة و598 إصابة جديدة بفيروس كورونا

02:57 م الإثنين 11 مايو 2020
الكويت تسجل 7 حالات وفاة و598 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة الكويتية

الكويت - أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الإثنين، تسجيل 7 حالات وفاة ، و598 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 65 حالة، وإجمالي عدد المصابين إلى 9286 حالة.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - في المؤتمر الصحفي اليومي - إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد-19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
وأوضح أنه من بين الحالات التي رصدت : 159 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و140 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، و79 حالة لمواطنين كويتيين، و87 حالة لمقيمين من الجنسية البنجلادشية، أما بقية الحالات من جنسيات أخرى مختلفة.
وأضاف أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 131 حالة، منها 71 حالة مستقرة، و60 حالة حرجة.
وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، التي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه.

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وزارة الصحة الكويتية الكويت فيروس كورونا

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