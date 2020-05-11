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الحكومة الفلسطينية: نبحث عن حلول تحمي الأسرى والبنوك من تهديدات الاحتلال

02:07 م الإثنين 11 مايو 2020
الحكومة الفلسطينية: نبحث عن حلول تحمي الأسرى والبنوك من تهديدات الاحتلال

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

رام الله - أ ش أ

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الاثنين، إن مخصصات الأسرى أمر مقدس، ولن ترهبنا إجراءات إسرائيل، ونبحث عن حلول تحمي مخصصات الأسرى من جهة وتحمي البنوك من تهديدات الاحتلال من جهة أخرى.

وأضاف أشتية - في كلمة بمستهل جلسة الحكومة الأسبوعية في مقر رئاسة الوزراء برام الله، أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن إسرائيل تشن حملة ترهيب ضد البنوك، بعد أن خصمت العام الماضي من المستحقات المالية أكثر من 700 مليون "شيكل" قيمة مخصصات الأسرى والشهداء وعائلاتهم.

وشدد على أن البنوك مؤسسات مالية رافعة للاقتصاد الوطني ويتوجب حمايتها من ابتزاز الاحتلال، مشيرا إلى أن الحكومة والبنوك تواجه هذا الأمر مواجهة جماعية، وأن هناك فريق عمل يضم هيئة شؤون الأسرى والمحررين يدرس هذا الأمر وسيقدم التوصيات اللازمة بهذا الخصوص.

هذا المحتوى من

Asha
محمد أشتية فلسطين تهديدات الاحتلال إسرائيل

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