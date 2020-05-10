مسؤول بولندي: أمامنا 14 يومًا لتحديد موعد جديد لانتخابات الرئاسة

وارسو - (د ب أ)

قال رئيس اللجنة الانتخابية الحكومية في بولندا بي كيه دبليو، مساء اليوم الأحد، إن رئيس مجلس النواب أمامه 14 يوما للإعلان عن موعد إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

وكان من المقرر أن تجري بولندا انتخاباتها الرئاسية اليوم الأحد، لكن عملية التصويت تأجلت جراء جائحة فيروس كورونا في خضم خلاف سياسي بشأن الإجراءات التالية.

وقال رئيس اللجنة سيلويستر مارسينياك إن موعد إجراء الانتخابات الجديدة يجب أن يتحدد في غضون الستين يوما التالية من إعلان مجلس النواب.