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أنقذوا الأرواح.. جونسون يكشف عن خطط جديدة لمكافحة كورونا

08:34 م الأحد 10 مايو 2020
أنقذوا الأرواح.. جونسون يكشف عن خطط جديدة لمكافحة كورونا

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

وكالات

وضع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، خططه لكيفية استمرار الإغلاق العام في البلاد، وذلك بعد أن كشف النقاب عن نظام تنبيه لتصنيف مستوى التهديد بفيروس كورونا في إنجلترا.

وكشف جونسون عن تفاصيل هذاالنظام، بمقياس من 1 إلى 5 كما استبدل شعار "ابقوا في المنزل، حافظوا على نظام الخدمة الصحية، وأنقذواالأرواح" بشعار "ابقوا في حالة تأهب، سيطروا على الفيروس، وأنقذوا الأرواح".

وكشف جونسون عن تخفيف خجول لإجراءات الإغلاق في بريطانيا، مشيرا إلى أنه سيقدم خطة لإعادة فتح البلاد ويعرضها على البرلمان.

كما لفت إلى أنه لا بد من تكثيف اختبارات تشخيص كورونا.

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