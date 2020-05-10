ألمانيا تسجل أكثر من 169400 حالة إصابة بكورونا وأكثر من 7400 حالة وفاة

برلين- (د ب أ):

سجلت ألمانيا حتى صباح اليوم الأحد أكثر من 169400 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتجاوز عدد الوفيات حتى صباح اليوم أيضا 7435 حالة وفاة، وذلك بحسب تقييم خاص بوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

يذكر أن أعداد الإصابة كانت تزيد على 168300 حالة، وكانت أعداد الوفيات تبلغ نحو 7337 حالة وفاة، حتى صباح أمس السبت.

تجدر الإشارة إلى أن تقييم (د.ب.أ) يشمل أحدث أعداد الإصابات والوفيات التي سجلتها جميع الولايات الاتحادية.

وبحسب تقديرات معهد "روبرت كوخ"، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا 144400 إصابة. ومثلما هو الحال في دول أخرى، يتوقع خبراء وجود عدد كبير من الحالات غير المبلغ عنها في ألمانيا.

ووفقا لإحصائيات الولايات، سجلت بافاريا جنوبي ألمانيا عددا كبيرا للغاية من الإصابات زاد على 44500 إصابة مؤكدة و2164 حالة وفاة على الأقل. وسجلت ولاية شمال الراين-فيستفاليا غربي ألمانيا أكثر من 34700 حالة إصابة وما لا يقل على 1423 حالة وفاة، كما سجلت ولاية بادن-فورتمبرج جنوبي ألمانيا أكثر من 33200 حالة إصابة و1542 حالة وفاة على الأقل.