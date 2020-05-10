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هولندا: الإصابات بكورونا تصل إلى 42581 حالة والوفيات 5441 حالة

09:39 ص الأحد 10 مايو 2020
هولندا: الإصابات بكورونا تصل إلى 42581 حالة والوفيات 5441 حالة

فيروس كورونا

أمستردام - (د ب أ):

ارتفع عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا في هولندا إلى 42581 حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت أمستردام (0530 بتوقيت جرينتش) اليوم الأحد، بحسب بيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة أنباء بلومبرج.

ووصل عدد الوفيات في البلاد إلى 5441 حالة، فيما تعافي 322 شخصا من الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.

وانقضت قرابة عشرة أسابيع منذ تسجيل أول حالة في هولندا.

فيروس كورونا هولندا

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