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جوتيريش: كورونا سببت مخاوف ومعاناة لا توصف لكبار السن

11:03 م الجمعة 01 مايو 2020
جوتيريش: كورونا سببت مخاوف ومعاناة لا توصف لكبار السن

أنطونيو جوتيريش

نيويورك - (د ب أ):

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، إن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) سببت "مخاوف ومعاناة لا توصف لكبار السن في جميع أنحاء العالم."

وأشار جوتيرش في رسالة بالفيديو ، إلى أن معدل الوفيات بين كبار السن هو أعلى بشكل عام ، وخمسة أضعاف المتوسط العالمي لمن هم فوق الـ 80.

وقال جوتيريش "إنه بخلاف الآثار الصحية المباشرة لهذه الجائحة، فإنها تعرض كبار السن لخطر أكبر من الفقر والتمييز والعزلة". وأضاف جوتيريش :"من المحتمل أن يكون لها تأثير مدمر بشكل خاص على كبار السن في البلدان النامية."

وقال جوتيريش إن: "كبار السن لديهم نفس الحقوق في الحياة والصحة مثل أي شخص آخر."

أنطونيو جوتيريش الأمم المتحدة فيروس كورونا كوفيد-19

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