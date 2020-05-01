جوتيريش: كورونا سببت مخاوف ومعاناة لا توصف لكبار السن
نيويورك - (د ب أ):
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، إن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) سببت "مخاوف ومعاناة لا توصف لكبار السن في جميع أنحاء العالم."
وأشار جوتيرش في رسالة بالفيديو ، إلى أن معدل الوفيات بين كبار السن هو أعلى بشكل عام ، وخمسة أضعاف المتوسط العالمي لمن هم فوق الـ 80.
وقال جوتيريش "إنه بخلاف الآثار الصحية المباشرة لهذه الجائحة، فإنها تعرض كبار السن لخطر أكبر من الفقر والتمييز والعزلة". وأضاف جوتيريش :"من المحتمل أن يكون لها تأثير مدمر بشكل خاص على كبار السن في البلدان النامية."
وقال جوتيريش إن: "كبار السن لديهم نفس الحقوق في الحياة والصحة مثل أي شخص آخر."
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