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لندن تسجل أعلى معدل للوفيات بكورونا

04:29 م الجمعة 01 مايو 2020
لندن تسجل أعلى معدل للوفيات بكورونا

وفيات كورونا

وكالات:

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن معدل الوفيات بفيروس كورونا المستجد المُسبب لمرض كوفيد-19 في المناطق الأكثر حرمانا تجاوز ضعف معدل تلك المسجلة في الأماكن الراقية، وكانت لندن الأكثر تضررا بمراحل عدة.

وأظهرت أرقام رسمية صدرت عن المكتب اليوم الجمعة، أن معدل الوفيات في لندن أعلى بكثير من أي منطقة أخرى، إذ بلغ 85.7 وفاة لكل مئة ألف شخص، ما يمثل تقريبا ضعف ثاني أعلى معدل في أي مكان آخر.

وأشار مكتب الإحصاء الوطني إلى أن المناطق الأشد تضررا في العاصمة هي أحياء نيوهم وبرنت وهاكني، وهي من الأحياء الأكثر فقرا. وجاء معدل الوفيات في نيوهم عند 1454.3 وفاة لكل مئة ألف شخص.

من جهته، قال نيك ستريب، رئيس إدارة التحليل الصحي بمكتب الإحصاء: "تجاوز معدل الوفيات بين الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الأكثر حرمانا ضعف ذلك المسجل بين أولئك الذين يعيشون في المناطق الأقل حرمانا".

وتابع: "من الطبيعي ارتفاع معدلات الوفيات بشكل عام في المناطق الأكثر حرمانا، لكن يبدو أن كوفيد-19 لا يزال يجعل المعدل أكثر ارتفاعا حتى الآن".

وفيات كورونا فيروس كورونا مكتب الإحصاء الوطني البريطاني لندن

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