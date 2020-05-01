كورونا حول العالم: الإصابات 3308772 والوفيات 234133

القاهرة- (د ب أ):

أظهرت البيانات المجمعة لعدد ضحايا فيروس كورونا المستجد حول العالم ارتفاع عدد الإصابات به إلى 3308772 حالة حتى الساعة 0700 بتوقيت جرينتش صباح اليوم الجمعة..

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات ووكالة بلومبرج ، أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 1042993.

وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات بلغ 234133..

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وتركيا وروسيا وإيران والبرازيل والصين .

وبلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة 1095304إلى جانب 63871وفاة، وسجلت إسبانيا 239639 إصابة و 24543 حالة وفاة . وسجلت إيطاليا 205463 إصابة و 27967 وفاة . وسجلت بريطانيا 1717253 إصابة و 26771 وفاة، وسجلت فرنسا ) 198215( إصابة و 24121حالة وفاة وسجلت المانيا 163009 إصابة و 6623حالة وفاة وسجلت تركيا 120204إصابة و 3174حالة وفاة . وسجلت روسيا 106498إصابة و1073حالة وفاة . وسجلت ايران 94640إصابة و6028حالة وفاة ، وسجلت البرازيل 87187إصابة و6006حالة وفاة ، وسجلت الصين 82874حالة إصابة و4633حالة وفاة، وسجلت هولندا 39512إصابة و4811.