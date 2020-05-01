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كوريا الجنوبية تسجل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

06:40 ص الجمعة 01 مايو 2020
كوريا الجنوبية تسجل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

سول - (د ب أ):
أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من بينها 8 حالات وافدة وحالة واحدة انتقلت فيها العدوى داخليا.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن المراكز الكورية لمكافحة الامراض والوقاية منها اليوم أن عدد المصابين الجدد بكورونا حتى منتصف ليلة يوم أمس الخميس ارتفع بمقدار 9 حالات مقارنة مع اليوم السابق له، لتصل حصيلة الإصابات إلى 10774 حالة.

وبلغ إجمالي حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 248 حالة، بزيادة حالة واحدة، وذلك في مستشفى ميونج جي بمدينة جويانج في إقليم كيونج-كي، وفقا ليونهاب.

وتم تسجيل 13 حالة شفاء جديدة خلال يوم أمس ليرتفع الإجمالي إلى 9072 حالة. كما بلغ عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج تحت الحجر الصحي حاليا 1454 شخصا.

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