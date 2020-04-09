ارتفاع عدد الوفيات جراء جائحة كورونا بين الأطباء في إيطاليا إلى 100

روما - (د ب أ):

ارتفع عدد الوفيات بين الأطباء في إيطاليا جراء فيروس كورونا (كوفيد-19) إلى مئة اليوم الخميس.

وقالت رابطة الأطباء "فنومشيو" إن الضحية الأخيرة هي طبيبة أسرة /62 عاما/ في ميرا وهي بلدة تقع في إقليم فينيسا.

شهدت إيطاليا وفيات وإصابات كبيرة جراء جائحة فيروس كورونا، وتُركت الأطقم الطبية في المستشفيات وخارجها تواجه الجائحة بدون وقاية ملائمة مثل القفازات والأقنعة الطبية.

وقال رئيس الرابطة فيليبو أنيلي في بيان: "تركت كل ضحية ندبة غائرة على جلد وقلب كل طبيب إيطالي".وتحدث كارلو باليرمو، رئيس نقابة الأطباء "أناو أسوميد" يوم السبت عن نحو 120 حالة وفاة بين الأطقم الطبية جراء الفيروس بما في ذلك 80 طبيبا و40 من أفراد التمريض ومقدمي الرعاية.

من جهة أخرى، أفادت وكالة الحماية المدنية بارتفاع الحصيلة اليومية للوفيات جراء فيروس كورونا إلى 610 حالات مقابل 542امس الاربعاء ، وبذلك ارتفع اجمالي عدد الوفيات من الجائحة إلى 18الف و279.

وتم تسجيل 4204حالات إصابة جديدة مما يرفع العدد الاجمالي إلى 143الف و626 بزيادة يومية بنسبة 3%.وهي اعلى نسبة تغيير هذا الاسبوع، ولكنها اقل من القيم المسجلة سابقا.

وقفز عدد الاشخاص الذي تم الاعلان عن تعافيهم بواقع 1979ليرتفع العدد إلى 28470وانخفض عدد الاشخاص في الرعاية المركزة لليوم السادس على التوالي بواقع 88ليصل عددهم إلى 3605.

وتخضع ايطاليا لإغلاق منذ العاشر من الشهر الماضي وسوف تظل القيود المطبقة حاليا حتى الثالث عشر من الشهر الجاري ولكن من المتوقع على نطاق واسع ان تقوم الحكومة بتمديدها على الاقل لأسبوعين آخرين.

وصرح وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو في مقابلة مع وكالة الانباء الألمانية (د ب ا) " اذا وافق العلماء على اجراءات التخفيف ، فان من الممكن ان نقوم بتخفيف بعض الاجراءات المطبقة بالفعل مع حلول نهاية الشهر الجاري".