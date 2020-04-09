استمرار إغلاق العديد من الشركات في إيران رغم تخفيف القيود

طهران - (د ب أ):

واصلت العديد من الشركات والقطاعات إغلاق أبوابها في إيران رغم تخفيف الإجراءات الصارمة الرامية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، حسبما أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، اليوم الخميس.

وسمحت السلطات فقط لشركات التصنيع وشركات القطاع الخدمي باستئناف نشاطها.

وتشمل عملية الإغلاق السارية حاليا ، بحسب وكالة (إرنا) المتاجر والمراكز التجارية والأسواق المغطاة والمطاعم ودور عرض السينما والمسارح ومحال مصففي الشعر وصالونات التجميل ، وكذلك الفعاليات الرياضية.

وتعتبر إيران إحدى الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا، وانتقد خبراء الصحة خطة الرئيس حسن روحاني لتخفيف الإغلاق بشدة.

ورغم ذلك، سيتم السماح بإعادة فتح الشركات العاملة في قطاعات الاقتصاد التي تعتبر الأدنى خطورة، اعتبارا من بعد غد السبت، إذا اتخذت احتياطات صارمة بشأن مراعاة قواعد النظافة والممارسات الصحية.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الخميس تسجيل إجمالي 4110 حالات وفاة حتى الآن جراء تفشي فيروس كورونا في البلاد، وتسجيل أكثر من 66 ألف حالة إصابة به.