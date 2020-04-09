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مصر والسودان تؤكدان دعم مسار واشنطن حول أزمة سد النهضة

05:49 م الخميس 09 أبريل 2020
مصر والسودان تؤكدان دعم مسار واشنطن حول أزمة سد النهضة

أرشيفية

الخرطوم – (أ ش أ):
أكدت مصر والسودان على التمسك بمرجعية مسار واشنطن الخاص بقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.
وبحث رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك اليوم الخميس في الخرطوم، مع رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية المستجدات على الساحة الإقليمية، وأوجه التعاون الثنائي بين السودان ومصر في مختلف المجالات، وتطورات ملف سد النهضة.
واستقبل حمدوك المسئولين المصريين بحضور وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، ومدير المخابرات العامة السوداني الفريق جمال عبد المجيد.
وأكد الطرفان في تصريح صحفي مشترك على التمسك بمرجعية مسار واشنطن الخاص بقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة، وما تم التوافق عليه في هذا المسار وإعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في العام 2015.
وناقش الطرفان ترتيبات الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك إلى القاهرة وأديس أبابا في القريب العاجل.

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