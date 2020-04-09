أشتية: فلسطين تواجه ارتفاع العجز بالموازنة إلى 4ر1 مليار دولار بسبب كورونا

رام الله - (د ب أ):

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الخميس، إن الموازنة العامة الفلسطينية مهددة بارتفاع العجز فيها إلى 4ر1 مليار دولار بفعل انخفاض الإيرادات لأكثر من 50% بفعل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وصرح اشتية في بيان عقب اجتماعه مع سفراء وقناصل وممثلي عشرات الدول لدى فلسطين عبر الانترنت، بأن الخطة الفلسطينية لمواجهة الفيروس تحتاج 137 مليون دولار، وتشمل توفير الأدوية والمعدات وتجهيز القطاع الصحي.

وذكر أن التقديرات الحكومية لقيمة الخسائر الإجمالية للاقتصاد الفلسطيني تبلغ 8ر3 مليار دولار، ستتضرر منها مختلف القطاعات، وسيتم تدقيق الأرقام من لجنة مشتركة بين الحكومة والبنك الدولي.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن مساء أمس بدء العمل بموازنة طوارئ في الأراضي الفلسطينية فورا في ظل أزمة فيروس كورونا دون أن يحدد قيمتها الإجمالية.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية 263 إصابة بينهم 44 حالة شفاء فيما سجلت حالة وفاة واحدة.

وقال اشتية "إن هذا الوباء وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية تشكل تحديا لجميع دول العالم، لكننا في فلسطين نواجهه في ظروف غير طبيعية، بسبب الاحتلال ومحدودية السيادة على أرضنا وحدودنا، والتحديات الإضافية التي يفرضها واقع الاحتلال".

ودعا المانحين إلى دعم خطة الاستجابة الفلسطينية لمواجهة فيروس كورونا، والعمل على إعادة تخصيص أموال التنمية والتطوير لدعم الميزانية وتغطية نفقات الاحتياجات الصحية الطارئة ودعم الموازنة.

وفي الشأن السياسي، قال اشتية إن التوافق الإسرائيلي الحاصل بين الحزبين الكبيرين (الليكود وأزرق أبيض) على تشكيل حكومة تتبنى مبدأ ضم أجزاء من الضفة الغربية "يفرض تحديات إضافية علينا وعلى العالم أجمع".

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني إلى "اتخاذ موقف دولي حازم إزاء هذا التهديد لحماية القانون والقرارات الدولية في هذه الظروف الحرجة إنسانيا".